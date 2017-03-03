小松菜奈骨子裡愛哭鬼 獻從影最萌演出
日本演員小松菜奈冷豔氣息深植人心，在新片「明天，我要和昨天的妳約會」獻從影最萌演出，角色可愛神祕，讓男主角怦然心動，還為戲數度落淚，流露感性愛哭的一面。
小松菜奈從影以來，演出作品總散發冷酷氣息，這回在純愛電影「明天，我要和昨天的妳約會」飾演可愛卻神祕的女主角。導演三木孝浩盛讚她，「美艷又可愛、可愛又有透明感，同時兼具某種超現實的神祕氣質」，表示是非常值得一拍的演員。
導演為小松菜奈角色加入頭髮撥耳後等小動作，無意間的細微可愛舉止，營造男主角看到她的怦然心動，加上她用比平常更細、略高的語調詮釋角色，讓劇組直呼「拍出至今最可愛的小松菜奈！」
小松菜奈透露，初讀劇本時，覺得故事複雜，一邊在腦袋整理，卻不經意大哭起來；殺青當下也情不自禁落淚，「在京都拍攝長達一個月，想到拍攝即將結束就覺得非常寂寞」。淚腺發達的她，在首映會聽到導演唸給男女主角的感謝信，再度淚崩，讓一旁男主角福士蒼汰也紅了眼眶。
該片描述男女主角在電車上邂逅，此後再度相會的兩人展開交往，然而不論告白、牽手，或以暱稱稱呼彼此，女方都在種種第一次發生當下流淚。有天男主角發現愛人擁有超乎他想像的祕密──「如果我知道你的未來，你會怎麼樣？」，原來彼此相遇並非偶然，但女友流淚的祕密究竟是什麼？電影將於10日在全台上映。1060303
(中央社)
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