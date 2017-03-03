NBA》白送卡德隆41.5萬美元 科爾：遵守承諾

在3日勇士與公牛賽前，勇士都已幫卡德隆準備好8號客場球衣了。(取自Michael Singer推特)

計畫永遠趕不上變化，重點是承諾不變！勇士先前簽下前湖人後衛卡德隆，卻在宣布不到兩小時後，隨即把他釋出，卻可領到勇士41.5萬美元(約新台幣1288萬)薪水，勇士總教練科爾3日表示，「一切都為了遵守承諾！」

勇士原本計畫簽下卡德隆補強後場，沒料到前役碰上杜蘭特嚴重受傷，只好無奈改找麥特巴恩斯，卻跟卡德隆完成簽約，且在1小時59分鐘後釋出，球團甚至為他準備好8號勇士球衣，可惜他還是錯失替勇士效力的機會。

「這很艱難，卡德隆被湖人買斷後，堅定想要加入我們，雖有其他球隊有興趣，他卻首先選了我們，突然之間杜蘭特受傷，我們變成需要前鋒。」科爾說，「我們必須清楚告訴卡德隆發生什麼，我跟他聊過，他是個很棒的人。」

其實勇士只是跟卡德隆完成口頭承諾，並未真正白紙黑字，大可以直接不簽他就好，不過科爾強調，勇士老闆喬萊科布不可能不履行承諾或協議，曾當過勇士總管的科爾說：「就是保持誠實，打電話給卡德隆說明一切。」

「勇士這裡做的一切都是頂尖等級的，大家都知道我們怎麼對待球員，喬一定會遵守承諾，這點毫無疑問，卡德隆為了離開湖人少拿40萬美元，我們不可能坐視不管。」科爾說。

(中時電子報)