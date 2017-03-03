鰻魚料理名店小倉屋 3月展店台北東區
日本鰻魚飯遠近馳名，現在想要品嘗美味鰻魚料理不用大老遠飛出國，在台灣也能享受同等美味不打折，日本北九州鰻魚料理名店「田舍庵」將於3月中旬來台展店，海外首店將以總店所在地小倉命名為「小倉屋」，選定台北國父紀念館捷運附近，以美味鰻魚料理滿足消費者味蕾。
名店田舍庵成立於大正時期，目前傳承至第三代料理職人緒方弘，此次與百年醬油品牌「丸莊醬油」及麵食界新星「麻膳堂-捷安商實業」合作，在台設立海外首間分店「小倉屋」。田舎庵曾名列「米其林紅色寶典」主辦方撰寫「福岡·佐賀2014特別版」推薦名單，緒方弘秉持匠人精神，在鰻魚關鍵技法上，整合關西流派特色，剖鰻、串鰻至烤鰻步驟，專注細膩工法，需長時間經驗傳承與培養，才能精準掌握火侯，做出美味鰻魚料理。
來台展店的「小倉屋」菜單將比照日本總店田舍庵，將單一鰻魚食材做出變化，魚肉、內臟及魚骨皆能入菜，把原汁原味鰻魚料理帶給台灣消費者。
(中時)
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