流年不利 命理師斷江蕙厄運纏身因有這「憾事」

江蕙近來血光之災、腥聞纏身，被命理師斷定是流年不利，且祖先輩出問題，承擔了不好的後果。(中時資料照片)

台語天后江蕙引退1年多，先是去年12月弟弟的家遭歹徒闖入搶劫，導致她和弟弟負傷，近來更爆出桃色腥聞，被指控25年前曾介入別人的家庭，甚至簽下「妨害家庭案件」和解書，給出350萬遮羞費，陳年往事被悉數挖出，相當不堪，命理師江柏樂便斷言她是流年犯太歲，更指她情路不順、身體健康出問題，恐怕和祖先輩有關。

江蕙被爆當人小三事件持續發酵，無論事實真相為何，不少網友都對元配L小姐收下350萬卻在25年後又出來爆料的作法，感到不能認同，據《自由時報》報導，命理師江柏樂分析，本名江淑惠的江蕙，姓和名都帶水，今年又是雞年，雞遇水成「落湯雞」，而「惠」字底下有個心，心等於肉，因此警惕名字裡有肉字根的人要小心犯小人。

此外，江柏樂更斷言，江蕙與姊弟有健康上的問題，很可能是祖先輩中有人「倒房」，也就是男性尚未傳宗接代就過世，無法奉祀祖先者，或是姑姑輩中有夭折者，影響了江蕙的運勢，建議她找機會多到祖先墳前多燒些金紙，分贈給無人奉祀的先人們，也可到大廟拜拜，將有機會逢凶化吉。

(中時電子報)