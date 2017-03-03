改變的起點》險遭海盜活埋？! 驚爆怒海劫幕後真相

改變的起點》海盜綁架1672天! 沈瑞章怒海驚魂

海盜綁架1672天! 沈瑞章怒海驚魂

慘遭海盜劫持，囚禁人間煉獄1672天的輪機長沈瑞章日前上中視《改變的起點》接受專訪，這次民間合力出資150萬美金才救出人質，沈瑞章驚爆，倘若沒有這筆贖金，海盜原本竟打算將他們…全部活埋!!沈瑞章在節目裡揭露更多不為人知的恐怖內幕，海盜非人性的對待讓人生不如死，聽來令人不寒而慄。

遭索馬利亞海盜挾持期間，輪機長沈瑞章形容每天像畜牲一樣被關在半身高，45公分不到的洞窟裡，「每天我們只有四片春捲皮，一杯水充飢」，但每當談判失敗拿不到贖金時，海盜根本不給水喝也不給飯吃，這次政府民間通力合作，付出至少150萬美金的贖金才救出26名人質。

海盜綁架1672天! 沈瑞章怒海驚魂

沈瑞章爆料，倘若沒有這筆錢，海盜早已放話，絕不會讓人質“好死”，他們連26發子彈都不想浪費，「我們一發火箭筒，就直接從洞穴窟窿上面給你打下去，石頭全部掉下來，讓你們通通被活埋!!」

天天處在40幾度高溫、發臭環境，經常餓到發昏，為了活下去，沈瑞章甚至還吃過毒蟲充飢『那些柬埔寨、越南船員抓蠍子、蜈蚣、老鼠、蛇，再難以吞嚥的我都吃過」，海盜們每天槍枝威脅、飲食控制下，簡直就像活在人間煉獄。

4年7個月，沈瑞章從海盜綁架的恐怖劫難中獲救返台，沈瑞章透露，即使回到台灣他依然每天做噩夢!:「我夢到海盜把我給殺了，直接在沙漠挖一個坑把我埋起來…我簡直無法呼吸，半夜從夢中驚醒才發現全身都是冷汗!」怒海劫難彷彿成了烙印在生命裡的無盡夢靨。

沈瑞章更怒斥，回台灣後，原本騙他們到危險海域捕魚的船東竟然睜眼說瞎話，說他根本不認識沈瑞章，讓他悲憤萬千，從海盜手中死裡逃生，你無法想像的煉獄真相，更多真實內幕，敬請鎖定中視《改變的起點》

3/3(五) 23:00 (首)

3/4(六) 09:00 (重)

(中時電子報)