整頓五分埔 北市府要求攤位退縮否則開罰

北市府要求五分埔商家退縮攤位，引發部分商家抱怨。台北市建管處副總工程司洪德豪今天出面說明，這是配合台北市商業處的五分埔商圈再造計畫，建管處針對多數商家佔用道路情況於去年9月簽報市府核定專案輔導計畫，要求應於3月底前自行改善，否則就會開查報單，一個月內裁處。

洪德豪表示，五分埔多數商家有佔用道路情況，包含在水溝上有踏板、隔板貨櫥窗等，影響交通通行及用路人權益，因此去年9月簽報市府核定專案輔導計畫，要求商家在今年3月底前自行改善，若超過期限而未自行改善，建管處將依程序查報，查報單送達後一個月內裁處。

他說，整個商圈的標準一致，目前已有蠻多店家配合改善，呼籲尚未改善者者於3月底前改善，創造優質購物環境。被質疑事前未與商家溝通？他也說明，去年9月前已邀集商業處、警察局、水利處、區公所及當地里長跟商圈店家溝通，目前的改善方案是絕大多數店家都能配合，才簽報市府核定。

(中時)