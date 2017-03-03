國1南下湖口路段4車車禍 1男到院前心肺功能停止
國道1號高速公路南下82公里湖口路段，3日上午7點35公左右發生4車連環撞嚴重車禍，其中1輛休旅車遭撞擊後整輛車扭曲全毀，車內年約40歲的男性駕駛嚴重受創，被救出時已無呼吸心跳，桃園市消防局救護人員緊急將其送往楊梅天成醫院急救。
警方初步調查，這起車禍共有1輛自小客車、1輛遊覽車、1輛休旅車以及1輛大貨車撞成一團，其中在第3輛的休旅車受創最重，其它3輛車上的人員均無受傷。
而車禍發生時，時值上班交通尖峰時間，國道南下楊梅往湖口路段嚴重受堵，警方則正在調查車禍發生原因。
(中時)
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