興航勞資爭議未解 召開第7次協商

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復興航空勞資爭議未解，3日召開第7次協商會議，復興航空企業工會理事吳崇華（前右）會前痛批興航資方毫無誠意，希望資方拿出誠信，依主席建議方案發放資遣費。中央社記者梁珮綺攝 106年3月3日

「落實主席方案！」復興航空勞資爭議未解，今天召開第7次協商會議，復興航空企業工會理事吳崇華會前痛批興航資方毫無誠意，希望資方拿出誠信，依主席建議方案發放資遣費。

興航在去年11月22日無預警解散，逾千名員工頓時失業，北市勞動局召開多次強制協商，興航勞資雙方未達共識，今天進行第7次協商會議，興航工會派出7名代表。

吳崇華在會前指出，原訂1月11日召開的第7次協商會議，因資方請假延了2次，要求興航正視並落實會議主席方案「加發1.5個月薪資加工會會員每人10萬元行政費用」。

吳崇華控訴，資方只願以勞基法最低資遣費與大解法法定2個月打發員工，完全沒有考慮主席方案，甚至連同意給予的2個月薪資，至今也沒有發放，怒批興航董事長林明昇跳票。1060303

(中央社)