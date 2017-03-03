馬來西亞外交部：強烈譴責使用VX

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馬來西亞外交部今天表示，他們強烈譴責使用VX神經毒劑。馬國有關單位表示，上月北韓領導人金正恩異母兄長金正男於吉隆坡國際機場，是遭人以VX神經毒劑殺害。

路透社報導，金正男是2月13日於吉隆坡國際機場的廉價航空航廈遭人以VX毒劑殺害。VX毒劑被聯合國歸入大規模毀滅武器。

馬來西亞外交部在一項聲明裡說：「外交部強烈譴責任何人於任何情況、處所使用這類化武。用於公眾場所將危害到一般大眾。」

聲明並表示，馬國外交部在這起事件裡，一直與禁止化學武器組織（OPCW）密切聯繫。1060303

(中央社)