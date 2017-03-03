川普等318個人及團體逐和平獎 歷來次多

挪威諾貝爾協會今天指出，今年有幾乎創紀錄的318名個人或組織角逐諾貝爾和平獎，據信陣容包括敘利亞志工團隊白盔、美國總統川普和教宗方濟各等。

法新社報導，儘管被提名人資料將保密50年，但包括國會議員、政府首長、曾摘下諾貝爾桂冠者和一些大學教授等具資格進行提名的人士，可以自由揭露他們提名哪些人或團體。

這樣歸納的結果，提名名單據信包括白盔（White Helmets）、沙烏地阿拉伯繫獄部落客巴達威（Raif Badawi），以及揭露美國國家安全局（NSA）大規模電子偵監計畫的史諾登（Edward Snowden）。

川普（Donald Trump）據信也在名單內，1名身分不詳的美國人士希望他能夠體認「自己以實力換取和平的意識形態」。

在川普上任後對他的若干政策不假辭色的美國民權聯盟（American Civil Liberties Union），據信也獲提名。

1名挪威國會議員提名教宗方濟各（Pope Francis），理由在於「他是難得一見挺身抗拒川普人士之一」。他也曾對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和前法國總統席哈克（Jacques Chirac）採取相同態度。

被提名人分類是諾貝爾協會（Nobel Institute）唯一會揭露的花絮：獲提名個人和組織總數分別為215、103。

今年被提名人總數是1901年開始頒發和平獎以來的次高，僅次於2016年的376個。（譯者：中央社何宏儒）1060303

(中央社)