小爪水獺一家9口黏踢踢 模樣萌翻
台北市動物園去年11月出生的2隻小爪水獺寶寶進步神速，已經學會游泳、抓魚等基本生活技巧，現已能跟著爸媽、哥哥姊姊們四處趴趴走，模樣萌翻。
小爪水獺「Nina」去年11月生下2隻寶寶「柚子」跟「橘子」，其他哥哥、姊姊們發揮愛心，學爸媽把「柚子」、「橘子」叼在嘴上，連睡覺也要搶著抱抱，一家子相當熱鬧。
保育員利用寒假替「柚子」、「橘子」特訓，2隻寶寶學習能力強，已會游泳、抓魚，常黏著爸媽、哥哥姊姊，一家9口感情好，從室內玩到室外，相當熱鬧。
動物園發言人曹先紹笑說，小爪水獺們吃完早餐後，會全家一起到戶外活動場，有時游泳、有時抓魚，有的則玩枯枝、藤蔓，如果玩了一陣子想睡，就會在展場找適合鋪床的材料，一家9口會漸漸窩在一起進入夢鄉，可愛又溫馨。1060303
(中央社)
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