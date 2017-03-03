保母搖晃撞傷頭 女童搶救1個月不治
台南市一名1歲4個月大的女童，在1月23日疑似在保母家被保母以「頭下腳上」方式搖晃並摔落，導致頭部受重創，經奇美醫學中心搶救1個多月後，仍在昨天晚間宣告不治。
女童的父親翁姓男子今天早上在臉書發文寫著：「我們親愛的寶貝去當小天使了，再也沒有痛痛和怕怕，再也不會有陌生人欺負妳了。爸爸媽媽知道妳很堅強也很勇敢，請妳原諒爸爸媽媽......」、「可以的話再給爸爸媽媽一次機會來彌補妳，爸爸媽媽永遠愛妳....妳永遠都是我們的寶貝」。
翁男在文章最後對外界表達謝意，感謝大家這些日子的關心及鼓勵，讓我們知道這個世界還是充滿愛。
女童的父母親曾在2月1日出面控訴負責照顧的保母，在第一時間說謊，導致延誤就醫。趕到保母家時女兒身體癱軟、臉色蒼白，嘴巴張開、眼睛往上吊。
翁男說，保母第一時間的說法，是當天她在廚房準備餐點時，先生在房間內休息，3個小孩在客廳玩，突然聽到一聲撞擊的聲響；跑到客廳查看時，女童倒在遊戲墊上，經安撫後抱到房間裏睡覺。
翁男指出，但醫師認為這樣的傷害要很大的外力才會造成，他才懷疑是否是保母施虐，在當晚向警方報案。保母在接受警訊後承認有不當舉動，但到隔天下午才到醫院，向他及太太道歉。
他說，此時保母更改說法，表示當天上午9時許，先生在客廳協助照顧其他兩個小孩，她在房間幫女童換尿布；因為與女童玩耍，以頭下腳上的方式，上下左右搖晃女童，不慎讓女童頭部撞到嬰兒床、還掉到地上。
奇美醫學中心指出，翁姓女童入院後動緊急手術，血塊移除後仍有腦水腫，送入加護病房後一度腦壓很高，昏迷指數落在6至7分，血壓一度降到只剩26毫米汞柱，甚至出現尿崩情況，在昨晚11時40分宣告不治。1060303
(中央社)
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