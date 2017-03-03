網拍女模棄屍案 嫌犯疑性侵死者

陳姓小模被性侵通侵犯程宇以外拍名義誘出，慘遭殺害後被棄屍在北市南港區八德路廢棄的萬象商場內，台中市警方逮捕到程嫌後，凌晨漏夜帶他北上尋找遺體，狡猾的程嫌帶警方繞了許多地點後，才終於供出棄屍地點。

警方在商場B1尋獲陳女遺體，發現她的內衣褲被棄置在隔壁不遠處，身上毛衣被往上掀出肚子，褲子也未完全穿上，疑似曾被程嫌性侵，警方已報請檢察官相驗，並正在對程嫌進行偵訊，以釐清行凶過程。

(中時)