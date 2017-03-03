「戳戳妹」葉芝邑請辭 柯P還沒准

台北市長柯文哲隨行秘書葉芝邑日前口頭向柯請辭，台北市政府發言人劉奕霆今天表示，柯文哲尚未決定是否准辭，葉芝邑也還在休假中，他並未了解其請辭原因，同時也否認市府有人事鬥爭，他說，詳細情況需等葉芝邑休假回來再討論。

外傳葉芝邑因厭煩人事鬥爭而請辭？對此，劉奕霆表示，不論媒體事務組或市府其他單位，業務都有清楚分工，未如外傳有人事鬥爭。

(中時)