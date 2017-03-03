10多年前見過 所長一眼認出路倒男
真有緣？林內鄉重興派出所員警日前夜間巡邏時，在林內鄉雲154線烏塗段發現一名男子橫躺在馬路上，他被救起時不發一語，員警將他帶回派出所，回到所內不待他自行開口，就被所長鍾華昇認出來。
重興派出所表示，林內鄉雲154線烏塗段是林內鄉通往西螺鎮的交通要道，車輛很多，夜間光線不充足，容易發生危險，看到男子躺在馬路，趕緊通知救護車到場。
不過救護人員檢視男子並無外傷，原來是餓昏了！男子對警方的詢問均不發一語，身上又無證件可查，員警只好先將他帶回派出所，並提供熱食讓他解饑。
重興派出所所長鍾華昇見到這名男子就「破案」了，一眼認出是住在斗南的張姓居民，因張男患有精神方面疾病，無法表達身份，鍾華昇十多年前在斗南鎮服務時也曾處理過張男的失蹤案。
通知其家屬到所領回時，家屬表示張男雖然常離家，但從沒有離家這麼遠、這麼多天，這次離家三天可能都沒有吃飯，所以才會體力不支倒地，非常感謝警方的協助。
(中時)
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