樂活之旅》三芝賞櫻健行趣！粉紅杜鵑也來比嬌豔
淡淡三月天！就是春滿花開，粉紅浪漫的好日子！令人期待的三芝賞櫻健行活動又來啦！今年新北市三芝區公所於3月4、5日及11、12日，連續兩個週末在三生步道舉辦2017新北市櫻花季「櫻芝飛舞-賞櫻健行」活動，除有美麗的櫻花，也有嬌豔的杜鵑花，現場還規劃了具有櫻花季特色的文創攤商區「櫻花市集」以及「賞櫻野餐區」，民眾趁週末到三芝享受一趟「好看、好玩、好健康」的櫻花假期！
每年春天時三生步道沿途櫻花便陸續開始綻放，步道兩側遍植了山櫻花、吉野櫻、昭和櫻及八重櫻等，還能遠眺附近山坡上蜿蜒相疊的梯田，是當地極具特色的景點。參加健行的民眾沿台二線轉入北13鄉道後即可看到本次活動地點，活動四天皆設有「大會服務台」，在服務台以FB打卡「三生步道」並發佈後，便可獲得每日限量250組的三芝限定版「櫻花卡套組」。
看到服務台後再往前走一點，穿過「櫻花市集」就可看到本次健行活動起點「十七號橋」。櫻花季活動期間，民眾走在綿延兩公里長的三生步道上，沿途除能欣賞到不同品種的櫻花，另外還有盛開的各色杜鵑，群花爭妍搭配大坑溪清澈湛涼的河水，今年的春天一定要來三芝三生步道走一趟，欣賞這繽紛春日美景！
今年三芝區櫻花季活動除了深受遊客喜愛的「賞櫻健行」主題外，另外還有好吃又好玩的櫻花季文創攤商區「櫻花市集」，遊客可以到此體驗DIY櫻花手創品及品嘗特色點心，或是到櫻花步道旁席地而坐，與心愛的家人朋友及姊妹淘一起悠閒野餐！
但也請各位市民朋友們在近距離感受櫻花魅力的同時，放輕您的腳步與音量，並隨手維護環境整潔，以不打擾、不破壞自然生態與美景的方式「輕」近山林，共同維護這美麗的櫻花祕境！活動當天現場打卡有機會獲得三芝限定版「櫻花卡套組喔！
(中時電子報)
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