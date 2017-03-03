教部：有學校回報 與陸簽課程不涉政治
教育部國際及兩岸教育司長楊敏玲今天表示，外界稱「一中承諾書」其實有很多種狀況，有的學校回報，僅與中國大陸方面簽「課程不涉及政治活動」。
至於「課程不涉及政治活動」承諾書，是否不違反台灣地區與大陸地區人民關係條例相關條文？楊敏玲表示，須審慎面對，教育部會和行政院大陸委員會一同組委員會，一一審視各種樣態是否違法。
媒體報導，中國學生訪台交流，近期傳出中方要求台灣的大學承諾，課程內容不得涉及政治敏感活動，包含有關「一中一台」、「兩個中國」與「台灣獨立」；民主進步黨籍立法委員陳亭妃說，國立清華大學也與中國方面簽署一中承諾書，證明不只1校、連國立大學也簽署，她要求教育部應全面清查還有多少大學簽署。
教育部表示，將針對各種樣態，兩週內清查國內各大專校院。
楊敏玲上午受訪表示，教育部長潘文忠昨天在立法院教育及文化委員會備詢時，已承諾兩週內清查國內各校，是否有與中國大陸簽署相關文件。
楊敏玲表示，外界所謂「一中承諾書」，其實有很多種狀況，有的學校回報，僅與陸方簽署「課程不涉及政治活動」。
教育部初步是以請學校填報方式清查，楊敏玲說，事件受社會關注，學校不能不主動說明，她相信學校會主動填報。1060303
(中央社)
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