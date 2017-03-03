WBC》16強系列報導之9－美國隊星光熠熠 想奪冠1問題待解

投手戰力被認為是美國隊此屆較弱的一環。(美聯社資料照)

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歷屆經典賽皆有各路大聯盟球星助拳的美國隊，都被視為是奪冠的大熱門，然而卻總是「雷聲大、雨點小」，至今一冠未得，此次投打戰力被評為歷屆最完整，且有名教頭李蘭(Jim Leyland)領軍，封王呼聲相當高，但首度沒有賽揚級投手壓陣，替這個目標增添不少難度。

原被視為王牌的薛爾瑟(Max Scherzer)右手指骨折退賽，如今由光芒阿契(Chris Archer)、藍鳥史卓曼(Marcus Stroman)、國民羅阿克(Tanner Roark)、達菲(Danny Duffy)組成先發輪值，還有傅莫爾(Michael Fulmer)等人供替換，雖仍具備一定的穩定性，戰力與多明尼加等國相比卻遜色不少。

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如此使得牛棚重要性遽增，不過他們的後防有印地安人安卓米勒(Andrew Miller)為首，不乏球速上看160公里的「火球派」及控球、變化球為主的「技巧派」型投手，相較之下讓人放心。此外，在波西(Buster Posey)、魯克洛伊(Jonathan Lucroy)、及經驗老到的艾利斯(A.J. Ellis)引導下，也可望彌補戰力不足的缺點。

投手不夠力，野手則維持一貫的強悍。內野部分，應會由戈史密德(Paul Goldschmidt)先發一壘，二壘是此次陣中最年長的老將金斯勒(Ian Kinsler)，三壘手艾瑞納多(Nolan Arenado)，游擊手布蘭登克勞福(Brandon Crawford)。外野則可能交給史坦頓(Giancarlo Stanton)、葉立奇(Christian Yelich)、亞當瓊斯(Adam Jones)。

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其餘板凳上，還有卡本特(Matt Carpenter)及布瑞格曼(Bregman)兩個內野活棋，能扛指定打擊的二壘手莫菲(Daniel Murphy)及一壘手荷斯莫(Eric Hosmer)，外野也有「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)可替補，攻守兩端都相當出色。

整體看來，這群平均年齡30歲的選手，確實無論穩定度或實力，都在列強中屬上乘，在C組突圍應不成問題。不過美國隊過往的問題，一直不是戰力，而是默契，畢竟他們沒有集訓，而是各自調整就直接上陣，李蘭若想一舉躍升為冠軍教頭，把個人統合成「團隊」，會是首要得解決的重要課題。

(中時電子報)