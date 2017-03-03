世新非個案 清大傳也簽一中承諾書調查中
世新大學為了招陸生，與對岸大學簽署「一中承諾書」，引發爭議。教育部認為世新已經違反規定，教育部將究責。然而，世新恐怕非個案，民進黨立委陳亭妃在臉書貼出一張清大簽署的一中承諾書，要求教育部必須儘速全面了解國內各大學的情況，徹底清查到底還有多少已簽署的未爆彈。校方表示，目前正積極了解查證狀況，將儘速對外說明。
民進黨立委陳亭妃方才在臉書貼出一張照片，為清華大學簽署的一中承諾書。陳亭妃說「這張自網路PTT的承諾書居然是真的，經向教育部求證確實是清華大學的校方文件！」
陳亭妃認為，如果連國立大學都淪陷了，世新大學就不是教育部所說的個案了，台灣的各大學只要招收中國研修生，都被要求必須簽下政治性的承諾書，保證中生來台灣所學不會與一中一台等議題有關，這已經是違反兩岸人民關係條例與學術自由的原則。她要求教育部必須儘速全面了解國內各大學的情況，徹底清查到底還有多少已簽署的未爆彈。
(中時電子報)
文章來源：陳亭妃臉書
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