大學簽一中承諾書 林全：政治不應涉入學術交流

行政院長林全3日赴立法院備詢前受訪。（姚志平攝）

世新大學被陸方要求簽署「一中承諾書」，如今傳出清華大學亦簽署，顯見並非個案。行政院長林全今在立法院答覆綠委質詢表示，學術自由應被尊重，在台灣言論自由也要被尊重，不論統獨都是言論自由的一部份，但政治主張不應干預、涉入學校交流，這是基本原則。

陸生訪台交流，近期傳出陸方要求台灣方面大學承諾，課程內容不得涉及政治敏感活動，包含有關「一中一台」、「兩個中國」與「台灣獨立」，引發爭議。

教育部長潘文忠表示，關於大陸招募陸生，相關約定內容不能涉及政治內容，經過了解後，清大所簽署之承諾書，與現行《兩岸人民關係條例》是有牴觸的。

民進黨立委何欣純則進一步要求，陸委會身為兩岸交流主管機關，應向對岸反映、宣示、強烈要求，政治不能侵害到學術及講學自由，亦不能損及國格。

陸委會主委張小月說，陸方學校為了交流，提出如此要求，是完全沒有必要，也是不恰當、不合理，這對兩岸學術交流無正面幫助。目前是個案或是通案，教育部仍在全面瞭解中，初步看來是違反《兩岸人民關係條例》，但細節部分仍在加以釐清，如有違反，將有處罰。

張小月強調，學術交流有助促進兩岸往來，但必須秉持公平、尊嚴、對等之原則，不應對我方提出不合理之要求。林全也說，學術交流不應被政治綁住，政治立場是言論自由，這部分尊重，但簽署承諾書會有基本原則來處理。

(中時)