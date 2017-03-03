男酒駕蛇行逃逸 小鮮肉警5分追捕開34張罰單

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三民二交通分隊員警陳冠翰追捕酒駕慣犯，並一口氣開出34張罰單。（柯宗緯攝）

林姓粗工是酒駕累犯，擔心又遭逮，寧願吃上拒測罰單，最後總共遭開34張違規罰單。（柯宗緯翻攝）

林姓粗工的友人（左）出面替他求情，甚至不惜嗆員警。（柯宗緯翻攝）

94狂！高雄市32歲林姓粗工有4次酒駕紀錄，前晚騎機車酒駕在三民區大順二路、大豐路口闖紅燈，遭警方攔查不停，反而一路以時速近70公里逃逸，穿越大街小巷險些發生車禍，三民二交通分隊員警陳冠翰追捕5分鐘將人攔下，未料男子友人竟反蒐證嗆聲，最後警方開出34張罰單，罰緩高達14萬6700元，真是得不償失。

1日晚間10點多，林姓粗工與朋友在三民區建興路一處小吃攤飲酒，事後準備酒駕騎車返回楠梓住處，行經大順二路與大豐二路口穿越紅燈，員警陳冠翰見狀上前追捕，開了警示燈嚇令對方停下盤查，未料林男反而關掉機車大燈，一路蛇行、不段逆向、闖紅燈、跨越雙黃線，更險擦撞到一名路人。

林男最後回到建興路小吃攤找友人搬救兵，警方要求林男接受酒測時，友人竟當場嗆員警「你這麼年輕，不要這麼衝嘛」，甚至拿手機故意反蒐證，指責警方車輛未熄火製造空汙，讓費人民內歲前等理由，並詢問員警職級、姓名等。

林男自知這次逃不過，主動坦言是酒駕累犯，103年底已有酒駕前科，遭法院判刑5個月服刑完畢，擔心再回到牢內，才決定拒測，警方當場開立一張9萬拒測罰單，並移置保管車輛。陳冠翰事後調閱密錄器查看，針對林男5分鐘追捕過程所有違規行為，總共祭出34張罰單，罰金高達14萬6700元。

陳冠翰說，一張罰單可以開兩項處罰項目，罰單張數則無上限，林男違規紅燈右轉、闖紅燈、拒檢、禁行機車道、未打方向燈、駛入來車道、跨越雙黃線、未開大燈、危險駕駛、無照駕駛、酒駕拒測等。

25歲陳冠翰是三民二交通分隊小鮮肉，在單位服務3年多，他說，頭一次看到這麼「盧」的酒駕犯，當時擔心對方闖下大禍，自己不顧危險一路狂追，才成功將對方攔下。交通分隊說，一口氣開出34張罰單，創下分隊紀錄，近日將寄發罰單到林男住家，至於是否提出申訴，屬於個人權益。

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(中時)