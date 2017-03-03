韓名導奉俊昊新片 探討人類與動物關係
南韓名導演奉俊昊將以新片「玉子」（Okja）時隔4年回歸影壇，預計於6月上映的「玉子」，備受影壇和粉絲關注。
南韓「朝鮮日報」引述奉俊昊表示，2010年就在準備「玉子」劇本，是關於動物和人類之間故事，人與動物的關係可能是美好的，但也有可能不太美好，而「玉子」將會呈現這樣的兩面性。
擔綱「玉子」視覺效果總監的是波爾（Erik-Jan de Boer），他曾以台灣名導演李安執導的好萊塢電影「少年Pi的奇幻漂流」一片，獲得奧斯卡最佳視覺效果獎。
電影「玉子」講述來自南韓江原道大山裡的女孩「美子」和一隻秘密出生的巨型動物「玉子」的故事。「玉子」對「美子」而言猶如家人，有一天「玉子」突然失蹤，「美子」堅定選擇要尋找「玉子」，並因此捲入意料之外的事件中。1060303
(中央社)
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