阿里巴巴再投資印度Paytm商城
看好印度電子商務發展，中國大陸電子商務巨擘阿里巴巴將對印度最大網路金流和電子商務業者Paytm旗下網路商城再投資1.77億美元，這將讓阿里巴巴持股超過6成。
印度「經濟時報」（Economic Times）報導，阿里巴巴將再投資Paytm網路商城（Paytm Mall）1.77億美元（新台幣54.6528億元）。
這項投資由阿里巴巴新加坡電子商務私人公司（Alibaba Singapore E-Commerce Private Limited）負責，創投企業賽富投資基金（SAIF Partners）也將參與Paytm電子商務公司這次2億美元（新台幣61.7578億元）的募資動作。
不過，報導說，Paytm和阿里巴巴都沒有就上述投資的查詢，回覆電子郵件。
阿里巴巴集團和旗下螞蟻金融服務集團目前在Paytm商城擁有40%的持股，加上上述新投資，將讓持股比重達到62%。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。