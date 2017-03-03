阿里巴巴再投資印度Paytm商城

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看好印度電子商務發展，中國大陸電子商務巨擘阿里巴巴將對印度最大網路金流和電子商務業者Paytm旗下網路商城再投資1.77億美元，這將讓阿里巴巴持股超過6成。

印度「經濟時報」（Economic Times）報導，阿里巴巴將再投資Paytm網路商城（Paytm Mall）1.77億美元（新台幣54.6528億元）。

這項投資由阿里巴巴新加坡電子商務私人公司（Alibaba Singapore E-Commerce Private Limited）負責，創投企業賽富投資基金（SAIF Partners）也將參與Paytm電子商務公司這次2億美元（新台幣61.7578億元）的募資動作。

不過，報導說，Paytm和阿里巴巴都沒有就上述投資的查詢，回覆電子郵件。

阿里巴巴集團和旗下螞蟻金融服務集團目前在Paytm商城擁有40%的持股，加上上述新投資，將讓持股比重達到62%。1060303

(中央社)