韓媒：旅韓禁令將從北京擴至中國全境

我要評比

南韓媒體今天引述中國旅遊界消息人士報導，中國國家旅遊局昨天下午召集北京多家旅行社，以口頭方式下令禁止銷售所有「韓國遊」產品。

據韓聯社報導，中國政府計畫把「韓國旅遊禁令」範圍從北京逐漸擴大至中國全境。據旅遊業界推算，來韓旅遊的中國遊客可能銳減60-70%。對中國遊客依賴度較高的濟州旅遊業將首當其衝。

報導引述韓國觀光公社一位負責人表示，現在還很難預測此項禁令的效應。韓國旅遊業界也對此持謹慎態度，聲稱要繼續觀望。

韓國一旅行社負責人表示，韓國政府宣布在韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）後，來韓旅遊的中國團體遊客不斷減少，但得益於散客的增加，來韓中國遊客不減反增。

韓國政府也正在密切關注市場動向，文化體育觀光部一位負責人表示，正在討論應對方案。1060303

(中央社)