陸人大代表：全面開放生育 降法定婚齡

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儘管已實施「全面二孩」政策，中國大陸全國人大代表黃細花建議，官方應全面開放生育，並將中國大陸法定男女結婚年齡均降為18歲。

南方都市報報導，擁有廣東省惠州市政府副秘書長身分的黃細花強調，生育「不像自來水般可隨意開關」，少子化一旦成為常態，逆轉「極其困難」。

黃細花說，根據估算，中國大陸每對夫妻平均至少要生育2.2個孩子，才能讓子女輩與父母輩數量持平，維持人口長期不衰減。但官方統計，2010至2015年，中國大陸平均每對夫妻僅生育1.2個孩子，即使以1.4個計算，每代人的出生人口將大減36%。

她表示，即使立即全面開放生育，中國大陸生育率的反彈也有限。之後需要擔心的是，生育旺盛期的女性人數急劇萎縮。

黃細花說，官方的人口規劃，都將每對夫妻生育人數目標調升到1.8人，要想達到這個數字，光開放二孩並不夠，還需要部份夫妻生育3個孩子以上，因此必須抓緊調整生育政策。

曾在2012年提案降低中國大陸法定結婚年齡至18歲的黃細花，今年再度提出相同建議。她說，女性14歲、男性16歲左右就已發育成熟，具有生育能力。但目前法定結婚年齡為男22、女20歲，從性成熟到法定結婚年齡長達6年，容易造成「社會問題」。1060303

(中央社)