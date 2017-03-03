慣壞了 重慶男子不給女兒買新衣遭爆打
中國大陸重慶李姓男子心疼幼女失去母愛，對她百般溺愛，連女兒每天刷牙都幫她擠牙膏。這名女兒日前看父親穿新衣卻沒替她買，一氣之下坐在父親身上痛扁，還是鄰居出來解圍。
重慶晨報今天報導，李姓男子今年42歲，手腳輕微不便，妻子10多年前去世，留下牙牙學語的幼女。為讓女兒過好日子，李姓男子到處打工，清潔工、搬運工、賣菜小販等，但因為行動不便，賺的錢並不多。
李姓男子說，「在家吃飯，都是女兒吃完了我再吃她剩下的。」
此外，他也天天送女兒上學，幫她揹書包；女兒稍長後，他則替女兒買了人民幣100多元（新台幣約460多元）的拉桿書包，這筆錢是兩人1星期伙食費。
在日常生活中，女兒早上睡醒，李姓男子就已經幫忙擠好牙膏，等女兒刷完牙李姓男子就遞上熱毛巾，早餐也是李姓男子親手料理。此外，女兒的髒衣服全丟給李姓男子洗，家事也是李姓男子一手包辦。
去年春節，李姓男子的姐姐看他身上的衣服實在太破舊了，於是替他買了一套新衣褲。女兒發現後，竟然威脅父親也要為自己買一套新衣服，但因為李姓男子表示沒錢，要過幾天再買，就激怒了女兒。
「我不管，我現在就要，你把身上的新衣服脫下來」，女兒一邊喊一邊扒李姓男子的衣服，將父親撂倒後，直接坐在他身上狠狠痛扁，嘴裡還大喊，「為什麼不給我買新衣服，為什麼不給我買新衣服？」
聞聲而來的鄰居拉開了坐在爸爸身上的女兒。慘遭女兒家暴的李姓男子傷透了心，為什麼對女兒這麼好，女兒卻一點也不感恩？自己滿腔的父愛，全心付出就為了養一隻「白眼狼」。1060303
(中央社)
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