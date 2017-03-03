潘維剛籲國民黨放寬黨員復權

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擬參選國民黨主席的前國民黨立委潘維剛今天呼籲國民黨擴大黨主席選舉的票源，包括降低黨籍恢復的繳款金額，並盡力找回失聯黨員等。

潘維剛上午在國民黨中央黨部外舉行記者會表示，這次國民黨主席選舉約有32萬黨員有投票權，但她估計，國民黨尚有近60萬黨員具有黨籍，但因未繳交黨費，所以沒有投票權。只要將黨部的機制稍作調整，就可以讓更多黨員參與投票。

潘維剛說，她提出6項訴求，包括降低恢復黨籍的繳款金額至200元、建立便利的黨費繳交機制、主動恢復之前捐款2000元黨員的黨籍。並建議國民黨儘快提供未恢復黨籍的黨員名單供查詢，呼籲更多黨員儘快繳費恢復黨權。

潘維剛說，上述訴求已向國民黨秘書長莫天虎溝通過。1060303

(中央社)