泣喊「我被人笑」 疑江蕙與人夫通話錄音檔曝光！
台語天后江蕙前天被《周刊王》爆料，指一名L小姐(盧女士)控訴，江蕙25年前與高凌風助理、也是L小姐老公徐聰明有一段情，當年元配帶警察找上門，最後江蕙簽下和解書並賠償350萬，而L小姐昨晚上談話節目，竟又出招，公布疑似江蕙與徐聰明的通話錄音檔。
江蕙25年前當人小三事件越演越烈，元配L小姐昨晚上《54新觀點》節目，提出了新的「證據」，也就是人聲錄音檔，節目嘉賓許聖梅認為，錄音檔中的女聲，就是江蕙，而L小姐總共帶來3段錄音檔，一段是她與前夫的談判，另2段則是疑似江蕙與徐聰明之間的通話錄音。
錄音檔中，女聲不住訴苦，說出「他一定把我打死啦」、「我已經毀了」，甚至帶著哭聲說：「我會被人笑啦」，而其中一段對話停在「我今天江蕙已經…」便斷掉，男方過程中試圖安撫，表示要擺平此事，但女聲態度轉為豁出去，竟斷然表示彼此別再通電話，「你老婆要告就讓她去告，我無所謂，我真的就在等她告」，直呼頂多賠錢、坐牢。
錄音檔全文：
(一)
我今天傷害已經夠深了
他一定把我打死啦
其實我已經毀掉了啦
我已經毀了
所以沒有關係
我不在乎
你就讓他告我好了
他就已經達到目的了
我已經被她搞死了嘛
我今天江蕙已經…
(二)
證據不足
所以她沒有提出告訴
對不對，你知道嗎
我被人笑啦
我已被她搞成這樣
我會被人笑啦
男聲：我來幫你擺平這個事
我又上媒體了
我告訴你
我們從現在開始不要再通電話
你老婆要告就讓她去告
我無所謂
我真的就在等她告
男聲：難道你要應付他，是吧
我們上法庭
賠錢嘛，對不對
男聲：人家又沒有要你的錢
頂多坐牢嘛
(中時電子報)
關鍵字：江蕙
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