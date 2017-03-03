泣喊「我被人笑」 疑江蕙與人夫通話錄音檔曝光！

我要評比

L小姐上談話節目公開錄音檔，包含疑似江蕙的女聲與徐聰明之間的對話錄音，女聲哭訴「我會被人笑」。(中時資料照片)

台語天后江蕙前天被《周刊王》爆料，指一名L小姐(盧女士)控訴，江蕙25年前與高凌風助理、也是L小姐老公徐聰明有一段情，當年元配帶警察找上門，最後江蕙簽下和解書並賠償350萬，而L小姐昨晚上談話節目，竟又出招，公布疑似江蕙與徐聰明的通話錄音檔。

江蕙25年前當人小三事件越演越烈，元配L小姐昨晚上《54新觀點》節目，提出了新的「證據」，也就是人聲錄音檔，節目嘉賓許聖梅認為，錄音檔中的女聲，就是江蕙，而L小姐總共帶來3段錄音檔，一段是她與前夫的談判，另2段則是疑似江蕙與徐聰明之間的通話錄音。

錄音檔中，女聲不住訴苦，說出「他一定把我打死啦」、「我已經毀了」，甚至帶著哭聲說：「我會被人笑啦」，而其中一段對話停在「我今天江蕙已經…」便斷掉，男方過程中試圖安撫，表示要擺平此事，但女聲態度轉為豁出去，竟斷然表示彼此別再通電話，「你老婆要告就讓她去告，我無所謂，我真的就在等她告」，直呼頂多賠錢、坐牢。

錄音檔全文：

(一)

我今天傷害已經夠深了

他一定把我打死啦

其實我已經毀掉了啦

我已經毀了

所以沒有關係

我不在乎

你就讓他告我好了

他就已經達到目的了

我已經被她搞死了嘛

我今天江蕙已經…

(二)

證據不足

所以她沒有提出告訴

對不對，你知道嗎

我被人笑啦

我已被她搞成這樣

我會被人笑啦

男聲：我來幫你擺平這個事

我又上媒體了

我告訴你

我們從現在開始不要再通電話

你老婆要告就讓她去告

我無所謂

我真的就在等她告

男聲：難道你要應付他，是吧

我們上法庭

賠錢嘛，對不對

男聲：人家又沒有要你的錢

頂多坐牢嘛

(中時電子報)