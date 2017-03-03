女闖平交道屍體卡車廂 7千通勤族受影響

路人在桃園區玉山街平交道遭火車撞死，7千通勤族受影響。(蔡依珍翻攝)

警消人員將屍體運出。(蔡依珍翻攝)

一名中年女子今清晨近6點，疑闖桃園區玉山街平交道，遭台鐵北上區間車撞上，屍體卡在第二節車廂下，拖行近百公尺後慘死，也造成火車內壢到桃園區間只能單線通行，列車延誤1個多小時，7720人受影響，事故原因和死者身分正由警方調查中。

警方調查，1110次新竹開往基隆的區間車，今天清晨5時53分行駛到桃園市玉山街平交道時，疑因路人跨越鐵軌遭撞及，屍體卡在第二節車廂下，車上約350位旅客遭延誤，改由1112次東線接駁，6時45分到桃園，傷亡事故現場也改單線行車。

台鐵桃園站表示，路人跨越路線遭撞及死傷事故，經警方蒐證後，約在7時26分處理完畢後放行，區間車誤點98分，總計共影響19列次、累積誤點531分，旅客7千人行程受到影響。

(中時)