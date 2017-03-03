山老鼠猖獗 查扣3.4公噸檜木等原木

警方在苗栗一處鐵皮倉庫查扣大批珍貴木材。（陳淑娥翻攝）

警方在苗栗一處鐵皮倉庫查扣大批珍貴木材。（陳淑娥翻攝）

景氣不佳、盜伐案件頻傳！清水警方1日破獲以李姓男子為首的山老鼠集團，李男涉嫌在雪霸林區，從盜伐、運送、入庫到轉售，指揮並全程參與犯案，警方於苗栗一處鐵皮倉庫，查扣包括紅檜13隻約1.1公噸等4種珍貴原木，重達3.4公噸，市價約250萬元，加工出售後將可獲利高達2千500萬元，警方訊後將李嫌及陳姓共犯移送法辦，李嫌今天早上已遭羈押，全案擴大偵辦中。

(中時)