規範退役將領赴陸 林全：非針對個人

行政院長林全赴立法院備詢前受訪。（姚志平攝）

行政院擬修改「兩岸人民關係條例」規範退役將領前往中國，遭質疑限制言論及人身自由，行政院長林全表示退役將領和高階政務官是國家及社會指標性人物，言行不能損及國家利益，適當規範是應該的，並非限制言論或人身自由，也非針對個人。

(中時)