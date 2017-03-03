林書豪歸隊 羅培茲：大家很高興他回來

美國職籃（NBA）布魯克林籃網的林書豪傷癒復出後，昨天終於幫助球隊結束連敗，隊友羅培茲（Brook Lopez）表示，「我們絕對很高興看到他回來。」

籃網昨天在客場以109比100擊敗沙加緬度國王，其中林書豪攻下復出後最多的17分，外加5助攻，而羅培茲貢獻24分8籃板。

美國媒體「新聞日報」（Newsday）今天報導，對於昨天的比賽，羅培茲認為，林書豪在球隊是領導者，扮演關鍵人物，「他為團隊做了這麼多，讓很多的事情更容易、輕鬆。我想大家都同意，我們絕對很高興看到他回來，毫無疑問。」

總教練艾特金森表示，他相當信任林書豪，而子弟兵也真的組織起來、讓球流動，「很高興有林書豪在那邊。」籃網將於明天出征猶他爵士。1060303

(中央社)