兄弟檔涉放高利貸 年利率達1600分

莊姓男子（中）涉放高利貸，2日遭高巿警刑大逮捕。（曹明正翻攝）

莊姓兄弟檔涉嫌發送廣告亂槍打鳥放高利貸，被害人每次小額借貸2至3萬，但每7天一期就要還4或7000元，換算年利率高達1600分，如還不出就遭言語恐嚇，高巿警刑大去年底接獲報案，2日逮捕主嫌等5人，粗估有10人被害。

警方調查，莊男等人為避免耳目，會約被款民眾到路邊還錢，都是開著車子等對方靠近後拉下車窗收錢。27歲顏女報警時害怕說，有時身上只剩1000元仍被收走，甚至還遭威脅，如不還錢就會直接到她家或公司，屆時「很難看」。

警方2日搜索莊男在博愛四路租屋處，逮捕莊男、41歲莊兄及蔡姓等3名收錢小弟，以及疑似贓款近20萬元還有7張被害人本票。莊男坦承放高利貸，莊兄則表示只是剛好來找弟弟，均否認恐嚇，全案訊後依重利、恐嚇等罪送辦。

(中時)