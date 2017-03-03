轎車碰撞車毀人傷　警查出肇事曳引車司機

轎車行駛苗栗快速道路與曳引車發生碰撞，幾乎成了廢鐵。（陳慶居翻攝）

轎車行駛苗栗快速道路與曳引車發生碰撞，又撞及護欄，整輛車撞得稀爛。（陳慶居翻攝）

警方調閱監視器及民眾提供的行車紀錄影像，過濾找出曳引車司機，並函送法辦。（陳慶居翻攝）

苗栗縣銅鑼鄉彭姓男子，2月23日晚上駕自小客車，行經省道台72線快速道路西向公里19.75公里處，與前方一輛裝載38噸建築鋼筋的貨運曳引車發生碰撞。彭男轎車失控撞上護，車子幾乎成了廢鐵，他命大僅頭部和雙手挫傷，曳引車駕駛逕自離去，警鍥而不捨3日終於查出曳引車司機身分。

苗栗警分局交通事故處理小組漏夜調閱台72線沿線匝道出口監視器，土法煉鋼逐一過濾分析，追查到台中市后里區才辨識出曳引車的車牌，通知55歲的謝姓男子到案釐清事故原因。

謝男則辯稱，當時有聽到碰撞聲響，且有停到路邊查看，但沒有發現發生碰撞跡象，也沒有看到受傷的彭男，所以開車駛離現場。警方訊後依公共危險、肇事逃逸罪嫌函送苗栗檢方偵辦，交通違規部分另開單舉發。彭男則致電感謝警方用心揪出肇事逃逸的曳引車司機。

(中時)