電郵門再現？ 美副總統私人電郵信箱辦公事遭駭

美國副總統彭斯。(圖/美聯社)

前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)所引發極具爭議的「電郵門」事件，在去年選舉中不斷被對手川普陣營拿來攻擊她的誠信問題，甚至因此遭到FBI重啟調查，民調跟著下跌，慘痛的經驗才歷歷在目。沒想到當初一直拿此事說嘴的共和黨陣營成員副總統彭斯(Mike Pence)也被爆出，在擔任印地安納州州長時，習慣使用私人電郵信箱來處理公事，內容包括敏感的國土安全、恐怖攻擊等問題，而這個信箱也在去年夏天被駭。

據印地安那納波利斯星報(Indianapolis Star)報導，彭斯在任州長時平常使用是私人的AOL信箱帳號，他被駭的敏感議題包括和幕僚討論州內恐怖攻擊的問題，以及FBI逮捕的恐怖攻擊嫌疑人的人數更新等。而網路安全專家表示，彭斯這樣的習慣很危險，因為私人信箱通常比政府信箱的安全疑慮來的大。而果不其然，這個信箱在去年夏天遭到駭客入侵。

美國總川普和副總統潘斯(右)。(圖/美聯社)

副總統彭斯的辦公室在2日做出了回應，表示彭斯和先前的州長一樣，在擔任印地安納州州長時，州政府所提供的電郵帳號和私人電郵帳號並用，彭斯完全有遵守該州有關電子郵件使用和保留的法律，並沒有違法。

而現任的印第安納州州長霍科姆(Eric Holcomb)，也是彭斯任州長時的副州長，因這次的事件公開了當時的郵件內容，試圖向大眾表示彭斯的郵件內容並沒有不妥之處，但是他稱有些郵件內容涉及機密和敏感議題，所以有為數不明的郵件沒有公開。

彭斯(最右)任州長時的副州長霍科姆(最左)在2016年的選舉中當選州長。(圖/美聯社)

印地安納州的法律並沒有禁止官員使用私人郵件，但相關規定仍被解讀成官員使用私人電子郵件的話，必須保留公開的紀錄。

(中時電子報)