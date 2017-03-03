河南「許昌人」研究新發現 挑戰中國古人類源自非洲說

「許昌人」的發現者、河南省文物考古研究所李占揚研究當年「許昌人」使用的骨器化石。(中新社/香港中通社)

河南許昌靈井遺址距今8萬年至10萬年挖出較為完整的古人類頭蓋骨化石。(新華社)

古人類學關於現代人起源有兩種不同觀點，一種是非洲起源說，一種是多地區起源說。而根據美國《科學》雜誌一篇最新研究的論文發現，居住在中國北方的史前居民可能是當地人和歐洲古人類的後代。這發現挑戰了學術界流行的中國古人類源自非洲的說法。

河南許昌靈井遺址自2005年開始發掘，在出土2顆基本完整的古人類頭骨之後，河南靈井「許昌人」遺址首次發現2塊距今10萬年的古人類肢骨化石。論文提及河南許昌靈井遺址發現的人頭骨化石（距今12.5至10.5萬年）呈現中國古人類、早期現代人和歐洲尼安德特人的混合特徵。

研究人員將出土的人頭骨化石碎片拼接成「許昌人」1號和「許昌人」2號兩個頭骨。發現它們在枕骨形態和內耳迷路模式上具有與尼安德特人相似的獨特性狀，同時許昌人也具有一些北京猿人的原始特徵，包括低矮的頭骨穹隆、扁平的腦顱、短小並向內側傾斜的乳突。

研究人員李占揚說「許昌人」生活在北京猿人（距今70至20萬年）和北方早期現代人（距今約4萬年）之間，證明了中國北方人類進化的延續性，且還沒有發現「許昌人」與非洲古人類之間的相似性。研究人員直言「許昌人」是人類進化中出現的一個新人種。

李占揚推斷，在「許昌人」生存時期之前，北半球出現了一個前所未有的冷期，東亞大陸的古人類為躲避嚴寒向當時氣候更為溫和的歐洲遷移，同那裏的早期尼安德特人相遇融合併進行基因交流。到了末次間冰期（距今12.8至7.4萬年），由於氣候轉暖，來自東亞的古人類重返家園，「許昌人」應是其中一支。

而中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員吳秀傑表示，「許昌人」的混合型體質特徵可能是東西方兩大人群基因交流或雜交的結果。

(中時電子報)