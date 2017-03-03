10名國人1人罹腎病 國健署：肥胖造成
肥胖就會敗腎！43歲的工程師謝先生，長期體重破百，6年前確診腎臟病、三高疾病，今年把體重降到102公斤後，腎功能、血糖卻都大幅好轉，讓他持續積極減肥。衛福部國健署表示，肥胖除了會直接傷害腎臟，也會因併發三高疾病而傷腎，最新統計顯示，每10名國人就有1人有腎病，「顧腎務必減肥」。
國健署今公布最新國民健康訪問調查，結果顯示國內20歲以上成人，每10人就有1人患有慢性腎臟疾病，且高達43％的成人BMI屬於過重和肥胖。台灣腎臟醫學會理事長盧國城解釋，肥胖會併發高血糖、高血壓、高血脂，這些都是腎病的危險因子，另外，肥胖也因會改變腎臟血流，「直接」傷害腎功能，增加正常人罹患腎病機率，更會導致腎病患者「病情加速惡化，縮短要透析、腎臟移植的時間」。
根據健保統計，2016年國人健保門診透析治療花費高達355億元，佔健保總預算5.7％，且較前年的329億元，呈現持續成長趨勢。但國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗表示，統計發現，40歲以上、BMI超標的慢性腎臟病人，不僅肥胖率高達56.3％，其中有近5成患者，沒做任何體重控制，「過去1個月沒運動者更達43％。」
國健署長王英偉表示，避免肥胖，是預防腎病的第一步，民眾飲食務必要少油、少鹽，「以白開水取代含糖飲」，每周運動至少5天，才能擁抱健康生活品質。北醫大保健營養學系營養師陳淑子補充，正餐要均衡的吃，減少餐間、飯後的甜點或炸物，外食時，也應盡可能將飯菜分開，避免吃下吸滿油脂的飯。
(中時)
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