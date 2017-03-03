開車打手機涉害2命 司機遭訴

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李姓油罐車司機涉嫌於開車時打手機，未能及時注意行車狀況，與一對共乘機車的莊姓母子發生擦撞，造成2人傷重不治。雄檢偵結，依業務過失致死罪嫌起訴。

高雄地檢署起訴指出，被告李男於民國105年10月27日駕駛油罐車，準備返回中油公司石化部高雄市前鎮區的前鎮儲運所卸料，沿前鎮區漁港路快車道由東往西方向行駛。

李男涉嫌於路口停等紅燈時，違規使用手機，以致未能及時注意行車狀況，在綠燈起步行駛時，未禮讓直行車逕行右轉往新生路往北方向行駛，與莊姓母子發生擦撞，造成人車倒地，後座的8歲男童當場死亡，莊女經送醫也傷重不治。1060303

(中央社)