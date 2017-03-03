神勇 大都會新秀徒手接甩棒面不改色

我要評比

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會隊22歲新秀古洛梅（Luis Guillorme），今天在對戰邁阿密馬林魚隊的春訓賽事，展現徒手接殺美技，不過他接的不是棒球而是球棒。

這場比賽進行至2局上半，輪由馬林魚游擊手赫查瓦利亞（Adeiny Hechavarria）打擊，面對23歲的大都會投手葛索曼（Robert Gsellman），投出時速86哩的外角球，他大棒揮空又沒握穩球棒。

於是棒子朝著大都會的休息區直飛，赫查瓦利亞自己都嚇到縮頭，大都會眾將更是左躲右閃，這時只見戴著墨鏡的古洛梅抓準時機，右手一伸如空中抓鳥，徒手牢牢握住失控的球棒，完全面不改色，簡直神的右手。

隨後古洛梅把赫查瓦利亞的球棒丟還給他，酷帥度完全爆表，有媒體形容這堪稱是大聯盟數一數二的年度接殺好球。

最後大都會以11比6擊敗馬林魚，不過古洛梅2次打擊都沒擊出安打。1060303

(中央社)