柯文哲秘書請辭傳內鬥 北市發言人否認

台北市長柯文哲身邊愛將又走1人，柯文哲隨行秘書葉芝邑已口頭請辭，卻傳出疑因內部內鬥才引發辭職念頭。台北市政府發言人劉奕霆今天說，業務分工明確，並無人事鬥爭問題。

柯文哲隨行秘書葉芝邑傳出已向柯文哲口頭請辭，讓柯文哲身邊一起打選戰的年輕幕僚又少1人，像原發言人林鶴明高升到總統府，副發言人黃大維則是選擇出國進修，林聿禪擔任行政院發言人徐國勇機要，若柯文哲隨行秘書葉芝邑確定離職，當時和柯文哲打天下的幕僚，僅剩世大運發言人楊景棠。

劉奕霆上午受訪時說，不清楚葉芝邑請辭想法，但葉芝邑是在年假前向柯文哲口頭請辭，且柯文哲還未做出決定，目前葉芝邑休假中，需等她上班後，才能做後續討論。

至於外傳是因人事鬥爭，葉芝邑才選擇離開職位，劉奕霆表示，並無類似問題，媒體事務組或府內其他單位分工清楚、明確，沒有外界所言「有人事鬥爭問題」。1060303

(中央社)