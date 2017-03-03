金正男案 北韓嫌犯獲釋料稍晚驅逐出境

我要評比

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男2月13日在吉隆坡第2國際機場遇害，原遭逮捕的北韓籍男子李正哲今天上午獲釋，隨即移送移民局辦理手續。預料稍晚將被驅逐出境。

李正哲（Ri Jong Chol，譯音）雖然是金正男遭毒殺案中唯一逮獲的北韓人，不過，由於拘留期滿，沒有足夠的起訴證據，馬來西亞檢察總長阿班迪（Mohamed Apandi Ali）已說明會在今天釋放這名北韓籍的製藥專家嫌犯李正哲，直接驅逐出境。

大馬媒體「中國報」、星洲網今天報導說，李正哲上午約8時45分在大批警力戒護下被帶出警局，並在9時17分左右抵達移民局辦理相關手續。

上百名大馬及國際媒體從今天凌晨開始，分批駐守吉隆坡國際機場、北韓大使館、中央醫院、移民局、雪邦警局總部等地，準備拍攝可能捕捉到的新聞畫面。1060303

(中央社)