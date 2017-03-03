立院國是論壇 藍委批監委名單史上最差
中國國民黨立委黃昭順、柯志恩今天批評總統蔡英文補提名11名監委名單是史上最差，民進黨在野時視監察院如芒刺在背、執政後變天上恩賜：黃昭順呼籲總統回頭是岸。
立法院會上午國是論壇，立委柯志恩、黃昭順聚焦總統蔡英文補提名11名監委名單是史上最差的名單，柯志恩說，民進黨在野時批評監察院是蚊子館，在野時鄙視監察院如芒刺在背，執政後酬庸分官，討厭的芒刺變成天上的恩賜。
黃昭順說，民進黨主張廢考監兩院，結果有缺就補，不斷酬庸，期盼蔡總統回頭是岸。
國民黨立委陳宜民批評清泉崗毒品案的處理不及格的國防部長、欺上瞞下的軍醫局。他說，空軍基地被丟包安非他命二級毒品，結果驗尿有8名涉及一級毒品事件，國防部長馮世寬昨天在立法院被問到給清泉崗基地打幾分？馮世寬打了一百分，一百分部長沒有帶出一百分部隊，馮世寬沒有自省能力，這件事情的處理不及格。
國民黨立委張麗善關切去蔣化議題，她說，文化部長鄭麗君將推動中正紀念堂轉型，下架與蔣中正有關的商品等，為空洞政績蓋上遮羞布，轉型正義對蔡政府而言不是目的而是手段，要求停止去蔣化的舉措。1060303
(中央社)
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