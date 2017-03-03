智庫民調：蔡政府改革決心超越馬政府達五成以上

台灣世代智庫今日公布「時事及前後任總統評價民調」，針對前總統馬英九、總統蔡英文的各項施政滿意度進行比較。(徐維遠攝)

台灣世代智庫今日公布「時事及前後任總統評價民調」，針對前總統馬英九、總統蔡英文的各項施政滿意度進行比較；結果顯示，在改革決心上蔡以67%超過馬15%，在各項民意評價落差最大達52%；重視公平正義方面蔡52.1％超過馬28.1％，重視勞工權益蔡53.6％超過24.7％，對民意的瞭解度方面蔡54.8％超過馬24.9％

台灣世代智庫也公布蔡總統最新民調，不滿意度51.8%仍高於滿意度43.3%，但對蔡有56.8％表示有信心，高於沒信心39.1%；對行政院長林全不滿意度為57.5%，高於滿意度33.5%。

與會的民進黨立委羅致政指出，民調顯示蔡政府的「利空」暫時出盡，只要短期之內沒有意外，蔡政府應可會維持其支持度，但利多要進快出台，例如「前瞻基礎建設」盡快出爐，帶動台灣經濟；他並稱，蔡的支持度仍在低檔徘徊，但總統施政不是看支持度，而是滿意度，建議蔡總統不必追逐民意高低變化。

台灣世代教育基金會董事王智盛指出，許多議題過去沒有改革，這次調查主要是突顯前後任政府對於政策改革的差異性；他也表示，在各項改革議題上國民黨扮演反對黨的同時，也須思考是否要以拉高對抗意識取代具體政策建議的提出。

該智庫也對時事議題進行調查，對於由退休軍人組成的「八百壯士」，78.4%民眾認為他們是「為了捍衛自己的退休金」，僅12.2％認為他們抗議是為了捍衛國家的人格與尊嚴。另有超過八成民眾贊成政府的「全國家禽禁運禁宰」，超過六成受訪者對防止禽流感疫情擴大有信心。

本次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，106年2月22日至23日晚間進行訪問。此次成功訪問1072位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。調查以台灣地區住宅電話為母體，採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。

(旺報)