NBA》巴克利嗆勇士沒杜蘭特 西區決賽都過不了

杜蘭特前役的嚴重膝傷，目前只確定例行賽報銷，假如連季後賽都缺席，勇士看來確實不妙。(美聯社資料照)

「惡漢」巴克利看來真的打算得罪所有人才會甘願！巴克利3日在《TNT》節目上公開放話，「沒了杜蘭特，勇士沒有一絲奪冠機會，這點毫無疑問，如果他們真的缺少杜蘭特，我甚至認為勇士連西區決賽都過不了！」

其實巴克利早就看勇士不順眼很久了，2014-15年球季曾預告只會投外線的勇士無法奪冠，卻遭勇士狠狠打臉，隨後每當勇士出現狀況，他總是第一個跳出來嘲諷，最近他也跟詹姆斯、韋德、卓雷蒙格林等球星槓上，擺明想騙人氣。

巴克利甚至一開始還把凱文杜蘭特說成凱文賈奈特，卻沒改變他刻意批評勇士的說詞，「真的，對我來說，勇士是除了騎士之外，最有機會奪冠的球隊，但沒有了杜蘭特，勇士沒有機會奪冠，簡單來說，機率就是零。」

「勇士在沒有杜蘭特的情況下，不可能在7戰4勝制的總冠軍賽擊敗騎士，我還沒說完呢，我甚至認為勇士沒有杜蘭特，根本連西區都無法衝出，這只是我的個人看法。」巴克利說，看來勇士又多了1個激勵他們爭冠的理由了。

(中時電子報)