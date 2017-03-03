NBA》巴克利嗆勇士沒杜蘭特 西區決賽都過不了
「惡漢」巴克利看來真的打算得罪所有人才會甘願！巴克利3日在《TNT》節目上公開放話，「沒了杜蘭特，勇士沒有一絲奪冠機會，這點毫無疑問，如果他們真的缺少杜蘭特，我甚至認為勇士連西區決賽都過不了！」
其實巴克利早就看勇士不順眼很久了，2014-15年球季曾預告只會投外線的勇士無法奪冠，卻遭勇士狠狠打臉，隨後每當勇士出現狀況，他總是第一個跳出來嘲諷，最近他也跟詹姆斯、韋德、卓雷蒙格林等球星槓上，擺明想騙人氣。
巴克利甚至一開始還把凱文杜蘭特說成凱文賈奈特，卻沒改變他刻意批評勇士的說詞，「真的，對我來說，勇士是除了騎士之外，最有機會奪冠的球隊，但沒有了杜蘭特，勇士沒有機會奪冠，簡單來說，機率就是零。」
「勇士在沒有杜蘭特的情況下，不可能在7戰4勝制的總冠軍賽擊敗騎士，我還沒說完呢，我甚至認為勇士沒有杜蘭特，根本連西區都無法衝出，這只是我的個人看法。」巴克利說，看來勇士又多了1個激勵他們爭冠的理由了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。