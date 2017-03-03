紐約早餐女王Sarabeths二號店 下季搶進中壢SOGO

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3月煎餅節，Sarabeth's推派對特餐。(圖／Sarabeth's提供)

紐約早餐女王Sarabeths去年首號店於SOGO敦化開幕以來一直成為女性朝聖地，來台2號店已敲定第二季搶進新住民最多的桃園中壢SOGO百貨，為迎來新展店，Sarabeths亦開賣紐約式晚餐，每晚挑選三種紅、白酒搭配經典套餐無限暢飲，提供上班族紓壓新選擇。

此外，在國外每年的3月份有煎餅節Pancake Day的傳統節慶，煎餅一直以來為Sarabeth’s 經典暢銷餐點之一，特別在白色情人節檔期推出「紅地毯煎餅派對」，限定銷售。

(工商)