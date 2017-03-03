搶完再道歉求輕判 男子判7年2月定讞

新北市張姓男子前年除夕夜，持刀恐嚇剛領完錢的盧姓女子交付財物，他搶走22000元現金後，因對方苦苦哀求又將其中2000元交還，張男犯後以搶錢後向盧女鞠躬道歉為由求輕判，最高法院考量他坦承犯行，今日依加重強盜罪將他判刑7年2月確定。

(中時)