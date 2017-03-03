女友打卡曝殺小模凶嫌行蹤 女網紅：怎會跟性侵犯交往

白紀亞自曝曾看到凶嫌女友打卡。(圖/白紀亞臉書)

近日傳出駭人聽聞棄屍案，一名女模慘遭性侵犯殺害，並丟屍南港某大樓，甚至還拿走死者身上財物逃逸，對此網紅白紀亞聞訊後感到哀慟，隨後自曝曾看到死者閨密和嫌犯打卡，未料她好奇詢問對方卻立即關板，讓她一度產生懷疑。

白紀亞表示先前看到新聞報導，就知道嫌犯未落網仍逍遙法外，不過某天看到死者閨密和男方出遊打卡，當下覺得男方面容熟悉，便好奇留言「跟男友出去玩嗎」?並詢問「那男的姓名是」?未料對方竟立刻關版，等到今晨看到新聞時則是難以置信，直呼「真的太意外，為何會跟這樣性侵案累犯的人在一起」?

有鑑於此類社會案件層出不窮，白紀亞也呼籲女孩子遇到這種事，得先提醒自己不要慌張要盡量冷靜，畢竟硬碰硬只會讓情況更糟，也希望警方趕緊將凶嫌繩之以法，財部會有更多受害者出現。

(中時電子報)