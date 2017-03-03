女友打卡曝殺小模凶嫌行蹤 女網紅：怎會跟性侵犯交往
近日傳出駭人聽聞棄屍案，一名女模慘遭性侵犯殺害，並丟屍南港某大樓，甚至還拿走死者身上財物逃逸，對此網紅白紀亞聞訊後感到哀慟，隨後自曝曾看到死者閨密和嫌犯打卡，未料她好奇詢問對方卻立即關板，讓她一度產生懷疑。
白紀亞表示先前看到新聞報導，就知道嫌犯未落網仍逍遙法外，不過某天看到死者閨密和男方出遊打卡，當下覺得男方面容熟悉，便好奇留言「跟男友出去玩嗎」?並詢問「那男的姓名是」?未料對方竟立刻關版，等到今晨看到新聞時則是難以置信，直呼「真的太意外，為何會跟這樣性侵案累犯的人在一起」?
有鑑於此類社會案件層出不窮，白紀亞也呼籲女孩子遇到這種事，得先提醒自己不要慌張要盡量冷靜，畢竟硬碰硬只會讓情況更糟，也希望警方趕緊將凶嫌繩之以法，財部會有更多受害者出現。
(中時電子報)
關鍵字：白紀亞
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。