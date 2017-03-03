支援賣水不到半價 北水處駁鄭文燦水太貴
桃園市鄭文燦市長日前指出台灣自來水公司向台北自來水事業處買水太貴，將向中央反映，北水處說明指出，支援台水水價不到平均水價一半，已低於成本，價格偏低，所支援的用水係已處理好的清水，支援台水的水價1度僅5塊多，價錢不到平均水價的一半，希望能說明事實。
鄭文燦日前前往板新給水廠瞭解水情，他認為北水處賣給板新給水廠的水，價格稍微昂貴，桃市會在與中央政府研商水權分配時，一併提出反映。針對此，北水處表示，目前北水處轄區1度水的平均水價是12塊多，而支援台水的水價1度僅5塊多，價錢不到平均水價的一半，自來水從原水到清水必須經過繁複的處理程序及加壓輸送，因此成本須含括水庫建設、水源維護、淨水供水建設及相關操作維護的費用，而支援價格係雙方於96年協議沿用迄今已10年，目前水利署已居中協商價格調整事宜，以合理反映成本。
至於石門水庫及翡翠水庫等北台灣區域的整體水源調度問題，係屬中央權責，北水處全力配合中央調度，目前支援新北市板新地區水量從2月初的每日25萬噸，到2月中增加至61萬噸，近期將再提升到65萬噸，使得台北、新北供水比例為48:52(118萬噸:126萬噸/每日)，因此供應新北市的水量已經超過北市，已充分達到共享翡翠水庫水源的目標。
(中時)
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