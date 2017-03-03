中正堂去蔣 公仔業者控阻礙人民創作自由

國民黨中央黨部3日上午召開「給我生意好作、意識形態少來」記者會。(潘維庭攝)

遭下架的兩蔣、毛等歷史人物公仔。(潘維庭攝)

2月25日在沒有預警的情況下，老蔣Q版公仔產品遭下架，公司蒙受嚴重損失，這不是拼經濟，是讓百姓沒辦法生存，感觸到何謂綠色恐怖。 (王英豪攝)

中正紀念堂販賣兩蔣文創商品的廠商林盛章出席國民黨記者會。 (王英豪攝)

228中正紀念堂轉型「去蔣」，殃及文創業者！中正紀念堂的兩蔣公仔無預警遭要求下架，業者出面控訴這是阻礙人民創作自由，還說自己事先未被通知，現在上萬個公仔放在倉庫，令他欲哭無淚。

國民黨中央黨部3日上午召開「給我生意好作、意識形態少來」記者會，請來製作文創公仔的業者林盛章，他表示，自己從2008年開始作這些公仔，在中正紀念堂銷售八年多，沒想到今年2月25日被無預警下架，事前沒有被告知，現在倉庫有上萬個公仔不知道何去何從，說自己也是228「受害者」。

林盛章批評，文化部長鄭麗君要求下架公仔是阻礙人民創作自由，影響自由經濟、開歷史倒車，讓百姓無法生存，是「綠色恐怖」，一天的時間就要求下架，連緩衝時間都沒有。

他說，自己是五年級生，沒有黨派，作這些公仔也算是為海峽兩岸和諧，最早08年開始推出時，搭上陸客熱潮，最好時月營業額有200多萬，後來熱潮稍減大概降到40萬左右，但蔡政府一上台陸客銳減，變成10萬不到，現在一下架，中正紀念堂的營業額等於全部歸零。

有記者問他，製作兩蔣、毛、蔣宋美齡的公仔，是否都是偏藍的政治人物？林答，他也有設計台灣三太子、三國人物、跆拳道系列的產品，「我的產品沒有分黨派」，其中有一款建國百年的公仔，裡面有孫中山、兩位蔣總統、李登輝、陳水扁、馬英九六人同乘車的款式。

(旺報)