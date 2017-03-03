持西瓜刀搶劫 男判刑7年2月定讞
張姓男子被控前年除夕持西瓜刀到提款機前恐嚇剛領完錢的女子給錢，女方哀求留錢好過年，張姓男子返還新台幣2000元，總計搶走2萬元；最高法院今天判張姓男子7年2月徒刑確定。
判決指出，張姓男子民國104年2月18日除夕下午2時許，開車前往新北巿三峽大學路附近，看到1名女子從銀行ATM（自動櫃員機）領錢走出，立即持西瓜刀上前，恐嚇被害人交出財物。
被害人交付2萬2000元後，哀求多少留些錢好過年，張姓男子返還2000元後，隨即駕車逃離；被害人報警，循路口監視器畫面鎖定及逮捕張姓男子到案。
張姓男子供稱，向被害人要錢時，已告知不會傷害被害人，且全程沒把刀指向被害人，拿到錢後當場向被害人鞠躬道歉說對不起、不得已，錢拿回家包紅包給小孩及家用。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。